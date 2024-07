Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uber befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 70,62 USD ab.

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 70,62 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,60 USD aus. Bei 71,47 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 146.192 Uber-Aktien.

Am 05.03.2024 markierte das Papier bei 82,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 40,09 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 76,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 08.05.2024 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent auf 10,13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,861 USD je Uber-Aktie belaufen.

