Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 71,41 USD nach oben.

In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 72,66 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 763.848 Uber-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2024 auf bis zu 82,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 13,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,86 Prozent.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 08.05.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Uber ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,13 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2024 0,848 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

