Uber Aktie News: Uber gewinnt am Donnerstagnachmittag

Uber im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 79,68 USD. Bei 79,68 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 79,12 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 497.607 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 USD erreichte der Titel am 12.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 9,18 Prozent wieder erreichen. Bei 54,99 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 44,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.02.2025 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,96 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Uber am 30.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,50 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie taucht ab trotz "stärkstem Quartal aller Zeiten"

Ausblick: Uber gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fraport- und Uber-Aktien uneins: Frankfurter Flughafen schafft Stellflächen für Uber-Fahrzeuge