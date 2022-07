Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Mittwochvormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Uber 21,43 EUR

2,10% Charts

News

Analysen

Die Uber-Aktie konnte um 13.07.2022 09:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 21,43 EUR. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 21,43 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 21,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 42,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 49,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (19,23 EUR). Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 11,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,00 USD an.

Uber ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Uber vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 6.854,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.903,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 136,10 Prozent gesteigert.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -3,585 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie stärker: Macron weist Vorwürfe rund um Einsatz für Fahrdienst-Vermittler zurück

Uber-Aktie schließt schwach: Geleakte interne Uber-Kommunikation gibt tiefe Einblicke

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com