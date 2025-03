Uber Aktie News: Uber am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 71,40 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 71,40 USD nach oben. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 71,66 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,55 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 411.097 Uber-Aktien.

Am 12.10.2024 markierte das Papier bei 87,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,84 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 54,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 29,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 05.02.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 11,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,36 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Uber am 30.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,50 USD je Uber-Aktie belaufen.

