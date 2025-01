Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Uber zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 66,37 USD.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 66,37 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,47 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,06 USD. Zuletzt wechselten 405.533 Uber-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 USD) erklomm das Papier am 12.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,08 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,99 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 17,15 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 31.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,11 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Uber am 05.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 1,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Autonome Technologien treiben Uber-Aktie und NVIDIA-Aktie an: Uber arbeitet mit NVIDIA zusammen

Delivery Hero-Aktie bricht ein: Wettbewerbsbehörde verbietet Food Panda-Taiwan-Verkauf an Uber

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison