Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Uber

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Die Uber-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 81,12 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 81,36 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,13 USD. Zuletzt wechselten 807.041 Uber-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,00 USD. Dieser Kurs wurde am 12.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 7,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 54,99 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 05.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,96 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,50 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie taucht ab trotz "stärkstem Quartal aller Zeiten"

Ausblick: Uber gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fraport- und Uber-Aktien uneins: Frankfurter Flughafen schafft Stellflächen für Uber-Fahrzeuge