Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Kurs der Uber

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 72,95 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 72,95 USD. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 73,06 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 72,77 USD. Zuletzt wechselten via New York 205.426 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,54 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,09 USD am 27.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,19 USD je Aktie verdient. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,70 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Uber am 06.11.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,07 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA

Analyse gewährt Einblick: Das sind die Top-Positionen der Hedgefonds

Uber-Aktie sinkt: Millionen-Buße für Uber wegen Fahrerdaten-Übermittlung