Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 79,30 USD.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 79,30 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 78,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,53 USD. Bisher wurden heute 922.513 Uber-Aktien gehandelt.

Am 12.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 USD. 9,70 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 40,09 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Uber gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,19 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,70 Mrd. USD – ein Plus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Expedia-Aktie hebt ab: Uber prüft offenbar Übernahmeangebot

Erste Schätzungen: Uber stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Teslas Robotaxi-Event: Elon Musk kündigt "Ereignis für die Geschichtsbücher" an