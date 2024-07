Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 67,11 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 67,11 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,27 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,56 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 787.016 Uber-Aktien.

Bei einem Wert von 82,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2024). Gewinne von 22,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,09 USD ab. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 67,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 08.05.2024 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,13 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Uber am 30.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,876 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

