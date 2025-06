Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Freitagnachmittag

Blick auf Uber-Kurs

Die Aktie von Uber zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 84,98 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 84,98 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 85,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 1.277.717 Stück.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 93,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Bei 54,99 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,29 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 07.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,31 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Uber-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

