Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 74,08 USD.

In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 73,97 USD. Mit einem Wert von 74,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 266.161 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,10 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,83 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,09 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 84,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Am 06.08.2024 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 10,70 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,02 USD fest.

