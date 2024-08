Uber Aktie News: Uber büßt am Freitagnachmittag ein

Uber im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 72,58 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 72,58 USD ab. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 72,35 USD ein. Bei 73,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 416.768 Uber-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,10 USD) erklomm das Papier am 05.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 11,60 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,09 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 44,76 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.08.2024 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,19 USD je Aktie in den Büchern standen. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,70 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 1,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

