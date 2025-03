Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Uber

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 76,20 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 76,20 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 77,57 USD. Bei 76,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 635.288 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 87,00 USD. 14,17 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.02.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 11,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,36 Prozent gesteigert.

Die Uber-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 2,50 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

