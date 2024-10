Uber Aktie News: Uber am Nachmittag schwächer

Uber im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 77,63 USD abwärts.

Das Papier von Uber befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,8 Prozent auf 77,63 USD ab. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,14 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,09 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 601.731 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.10.2024 markierte das Papier bei 87,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 12,06 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,09 USD ab. Abschläge von 48,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2024 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,70 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,23 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Uber am 31.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

