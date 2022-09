Uber Aktie News: Uber am Mittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Uber 28,56 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 28,57 EUR ab. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,57 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 100 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,21 EUR an. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 32,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 48,93 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 64,00 USD.

Uber ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 8.073,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 105,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.929,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2022 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Verlust von -4,642 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

