Uber Aktie News: Uber am Montagvormittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel Uber 21,77 EUR

2,47% Charts

News

Analysen

Anleger zeigten sich um 27.06.2022 09:22:00 Uhr bei der Uber-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 21,58 EUR. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 21,58 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,58 EUR aus. Mit einem Wert von 21,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 07.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 50,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.06.2022 bei 19,35 EUR. Abschläge von 11,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,00 USD für die Uber-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 04.05.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 6.854,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 136,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.903,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Uber wird am 11.08.2022 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 -0,022 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Folgen westlicher Sanktionen: Russische Technologiebranche in der Krise

Uber-Aktie stärker: Sparmaßnahmen geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com