Uber Aktie News: Uber verliert am Nachmittag

Blick auf Uber-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 67,86 USD ab.

Die Uber-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 67,86 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 67,25 USD. Bei 67,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 403.953 Uber-Aktien.

Am 12.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,20 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,99 USD am 06.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 18,97 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 31.10.2024 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,19 Mrd. USD – ein Plus von 20,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 9,29 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Uber rechnen Experten am 11.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,82 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Erste Schätzungen: Uber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Autonome Technologien treiben Uber-Aktie und NVIDIA-Aktie an: Uber arbeitet mit NVIDIA zusammen

Delivery Hero-Aktie bricht ein: Wettbewerbsbehörde verbietet Food Panda-Taiwan-Verkauf an Uber