Uber Aktie News: Uber tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Uber im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,4 Prozent auf 92,70 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,4 Prozent auf 92,70 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 92,31 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 96,10 USD. Bisher wurden heute 394.435 Uber-Aktien gehandelt.

Am 10.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,40 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 59,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 56,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 12,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 10,70 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 USD je Uber-Aktie belaufen.



