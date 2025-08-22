Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Freitagabend auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 92,65 USD.
Das Papier von Uber befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,4 Prozent auf 92,65 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 91,62 USD. Bei 96,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.222.499 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 97,71 USD erreichte der Titel am 10.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,46 Prozent. Am 18.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 56,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 10,70 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 USD je Uber-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
