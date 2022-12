Uber Aktie News: Uber am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Uber 23,10 EUR

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Uber-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 23,10 EUR. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 23,10 EUR zu. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 23,10 EUR. Bei 23,10 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 42,38 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,23 EUR am 01.07.2022. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 20,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 01.11.2022 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,61 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.343,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.845,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Uber wird am 08.02.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -5,076 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

