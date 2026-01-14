DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 +3,8%Nas23.647 -0,4%Bitcoin80.877 +3,5%Euro1,1650 -0,2%Öl65,39 +1,7%Gold4.586 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: US-Börsen schwächer -- DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Palantir, AMD, Intel, Google, JPMorgan, BioNTech, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bitpanda-Aktie voraus? Krypto-Handelsplattform will wohl in Frankfurt an die Börse Bitpanda-Aktie voraus? Krypto-Handelsplattform will wohl in Frankfurt an die Börse
Boeing-Aktie steigt deutlich: Auftrags-Boom zum Jahresauftakt - Airbus 2025 bei Bestellungen überholt Boeing-Aktie steigt deutlich: Auftrags-Boom zum Jahresauftakt - Airbus 2025 bei Bestellungen überholt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor