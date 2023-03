UBS Aktie News: STOXX 50 Aktie UBS verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Aktien in diesem Artikel UBS EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 5,9 Prozent auf 16,84 CHF. Die Abwärtsbewegung der UBS-Aktie ging bis auf 16,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,14 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 16.679.538 UBS-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 20,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UBS-Aktie. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,87 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,41 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die UBS-Aktie im Durchschnitt mit 23,07 CHF.

Am 31.01.2023 lud UBS zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.029,00 USD – eine Minderung von 8,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.732,00 USD eingefahren.

UBS wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 23.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 1,95 USD je Aktie aus.

