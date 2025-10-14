DAX24.112 -1,1%Est505.518 -0,9%MSCI World4.275 -0,3%Top 10 Crypto15,41 -3,4%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.494 -3,1%Euro1,1554 -0,2%Öl62,02 -2,2%Gold4.130 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 BASF BASF11 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM im Fokus
Top News
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
Harmony Gold Mining: Goldrausch trifft Kupferoffensive – Gewinn steigt um 72 % Harmony Gold Mining: Goldrausch trifft Kupferoffensive – Gewinn steigt um 72 %
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!