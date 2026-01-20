DAX24.560 -1,6%Est505.848 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -3,3%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.488 -2,5%Euro1,1739 +0,8%Öl64,41 +0,4%Gold4.725 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- DroneShield, Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Chancen, Risiken und Analystenmeinungen im Blick BYD-Aktie unter Druck: Chancen, Risiken und Analystenmeinungen im Blick
So bewegen sich Gold & Co. heute So bewegen sich Gold & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Üben im Eis: Dänische Soldaten in Grönland gelandet

20.01.26 12:38 Uhr

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der angespannten Situation um Grönland hat Dänemark erneut Soldaten auf die Arktisinsel geschickt. Am Abend landete eine Maschine der Fluggesellschaft Atlantic Airways zunächst in der Hauptstadt Nuuk. Einige Soldaten flogen nach Angaben des dänischen Rundfunks anschließend weiter in die Siedlung Kangerlussuaq nördlich von Nuuk.

Wer­bung

"Wir freuen uns darauf, uns hier die Einrichtungen anzusehen. Wir haben gehört, dass es superspannend sein soll, in der Arktis zu trainieren", sagte ein Oberleutnant dem Sender DR nach der Ankunft der Soldaten.

Der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau zufolge sind die Soldaten Teil der von den Dänen koordinierten Übung "Arctic Endurance", die sich nach Angaben von Søren Andersen, Chef des Arktischen Kommandos, noch über das ganze Jahr erstrecken könnte. Das Arktische Kommando ist eine Einheit der dänischen Streitkräfte in Nuuk.

Wie viele dänische Soldaten inzwischen in Grönland seien, wollte Andersen auf Nachfrage nicht preisgeben. Dem grönländischen Sender KNR zufolge soll es sich um mindestens hundert Soldaten in Nuuk und weitere hundert in Kangerlussuaq handeln.

Wer­bung

Zuvor waren in der vergangenen Woche nicht nur dänische, sondern auch internationale Soldaten - unter anderem aus Deutschland, Norwegen, Schweden und Großbritannien - zu einer mehrtägigen Erkundungstour in Grönland angekommen. Inzwischen sind die deutschen Bundeswehrsoldaten wieder abgereist./wbj/DP/mis