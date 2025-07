Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

US-Präsident Trump bestreitet Versuch von Powell-Entlassung

US-Präsident Donald Trump hat bestritten eine Entlassung des Fed-Chefs Jerome Powell zu planen,, nachdem er republikanische Abgeordnete während einer Klausurtagung befragt hatte, ob er diesen Schritt gehen soll. "Wir haben nicht vor, irgendetwas zu tun", sagte Donald Trump vor Reportern im Weißen Haus und fügte später hinzu: "Ich schließe nichts aus, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, er muss wegen Betrugs gehen." Der Präsident deutete an, dass er versuchen könnte, Powell aus wichtigem Grund zu entlassen, da die Notenbank zu viel Geld für die Renovierung von zwei historischen Bürogebäuden ausgibt.

Preisdruck auf US-Erzeugerebene lässt im Juni überraschend nach

Der Preisdruck auf der Erzeugerebene in den USA hat im Juni überraschend nachgelassen. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stagnierten die Produzentenpreise gegenüber dem Vormonat und lagen um 2,3 (Vormonat: 2,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent prognostiziert. Die Kernerzeugerpreise ohne die volatilen Preise von Nahrungsmitteln und Energie bleiben gegenüber dem Vormonat ebenfalls unverändert und erhöhten sich auf Jahressicht um 2,6 (3,0) Prozent. Ökonomen hatten einen monatlichen Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert.

EU-Handelskommissar reist zu Gesprächen nach Washington

Der Handelsbeauftragte der Europäischen Union reist nach Washington, um sich mit US-Beamten zu treffen. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic wird voraussichtlich diese Woche separate persönliche Treffen mit Handelsminister Howard Lutnick und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer abhalten. Sefcovic wird sich einer Gruppe von EU-Handelsbeamten anschließen, die am Dienstag gereist sind. Die Union versucht, eine Grundsatzvereinbarung über den Handel zu retten.

Wer­bung Wer­bung

US-Industrieproduktion im Juni gestiegen

Die Industrie in den USA hat im Juni ihre Produktion hochgefahren. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,1 Prozent prognostiziert. Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich auf 77,6 Prozent von 77,5 im Vormonat. Hier waren Ökonomen von 77,4 Prozent ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung auf 77,5 (vorläufig: 77,4) Prozent revidiert.

US-Rohöllagerbestände gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 11. Juli verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,859 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten mit keiner Veränderung gerechnet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 7,07 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 3,399 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 1,1 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,65 Millionen gesunken waren. Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,4 Millionen Barrel pro Tag unverändert zur Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)