US-Regierung bereitet IPO von Fannie Mae und Freddie Mac vor - Kreise

Die US-Regierung unter Donald Trump bereitet den Verkauf von Aktien der Hypothekenriesen Fannie Mae und Freddie Mac vor. Nach Angaben informierter Personen könnte die Emission noch in diesem Jahr starten und der Regierung Einnahmen von rund 30 Milliarden Dollar bringen. Die von einigen Regierungsvertretern diskutierten Pläne könnten die beiden Unternehmen mit rund 500 Milliarden Dollar oder mehr bewerten und den Verkauf von 5 bis 15 Prozent ihrer Aktien beinhalten, sagten einige Informanten. Noch umstritten sei, ob die Hypothekenriesen als ein Konzern oder als zwei separate Unternehmen an die Börse gebracht werden sollten.

+++ Konjunkturdaten

Kanada Juli Erwerbsquote 65,2% (Juni: 65,4%)

Kanada Juli Erwerbsfähige -33.000 gg Juni

Kanada Juli Stundenlöhne +3,3% gg Vorjahr

Kanada Juli Beschäftigte PROGNOSE: +10.000

Kanada Juli Beschäftigte -40.800 gg Juni

Kanada Juli Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,0%

Kanada Juli Arbeitslosenquote 6,9% (Juni: 6,9%)

