Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Neue Koalition in Japan: Takaichi auf dem Weg zur Premierministerin

Japans Regierungspartei hat eine neue Koalition geschmiedet, wodurch ihre Vorsitzende gute Chancen hat, die nächste Premierministerin des Landes zu werden. Dieser Schritt erfolgt etwas mehr als eine Woche, nachdem die Liberaldemokratische Partei (LDP) politisch geschwächt wurde, als ein langjähriger Verbündeter aus der Koalition austrat. Dieser Austritt zwang die LDP dazu, vor der bevorstehenden Wahl des nächsten Premierministers schnell einen neuen Partner zu finden. Mit der Mitte-Rechts-Partei Japan Innovation Party (JIP) hat die Partei einen solchen Partner gefunden.

Hassett: Shutdown könnte diese Woche enden

Laut dem Präsidentenberater Kevin Hassett besteht Hoffnung auf ein baldiges Ende des US-Regierungsstillstands. Der Senat könnte diese Woche zu einer Einigung kommen, sagte Hasset, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates, im Interview mit CNBC.

October 20, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)