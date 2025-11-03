Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im Oktober Belebung

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,5 von 52,0 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 52,2 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

ISM-Index für US-Industrie sinkt im Oktober unerwartet

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Oktober unerwartet verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 48,7 (Vormonat: 49,1) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg auf 49,3 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.

Hurrikan Melissa könnte Versicherer bis zu 4,2 Mrd USD kosten

Der Hurrikan "Melissa", der in der vergangenen Woche in Jamaika auf Land getroffen ist, dürfte die Versicherungsbranche Milliarden kosten. Der Datendienstleister Verisk schätzt die versicherten Schäden in Jamaika auf 2,2 bis 4,2 Milliarden US-Dollar. Der Großteil sei auf Sturmschäden zurückzuführen.

Wer­bung Wer­bung

+++ Konjunkturdaten +++

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)