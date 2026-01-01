DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 +3,2%Nas23.760 +0,4%Bitcoin78.430 +0,4%Euro1,1668 +0,3%Öl63,48 +0,7%Gold4.604 +2,1%
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

12.01.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BdB: Europäische Banken dürfen nicht benachteiligt werden

Deutschlands Privatbanken haben erneut davor gewarnt, dass die Kreditinstitute in der EU wegen einer zu scharfen Regulierung und Beaufsichtigung im internationalen Wettbewerb ins Hintertreffen geraten könnten. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), Heiner Herkenhoff, sagte in einem Pressegespräch zum Jahresauftakt in Frankfurt, die deutschen Banken seien nicht an einer Abwärtsspirale bei der Bankenregulierung interessiert, sie wollten aber im Vergleich zu Instituten in Großbritannien und den USA auch nicht benachteiligt werden.

BdB: Digitaler Euro problematisch für Banken

Der von der Europäischen Zentralbank (EZB) geplante digitale Euro ist aus Sicht der deutschen Privatbanken in der sich aktuell abzeichnenden Form ein Problem. "Bisher sehen wir eher Schwierigkeiten dahin gehend, dass die bisherigen Lösungen kaum kompatibel sind. Sie bedeuten für die Banken hohe Belastungen weil die Investitionen wirklich groß werden - vor allem, wenn die Online- und die Offline-Variante des digitalen Euro parallel eingeführt werden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands privater Banken (BdB), Heiner Herkenhoff, in einem Pressegespräch zum Jahresauftakt in Frankfurt.

EZB/Villeroy: Zinserhöhung 2026 sehr unwahrscheinlich

DOW JONES--Eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr ist laut dem Präsidenten der französischen Notenbank sehr unwahrscheinlich. Ein schwächerer Dollar gehöre zu einer Reihe potenzieller Entwicklungen, die die Inflation in der Eurozone niedrig halten, sagte François Villeroy de Galhau am Montag.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)