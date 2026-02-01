DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,4%Nas22.643 +0,4%Bitcoin57.103 -1,9%Euro1,1849 ±-0,0%Öl67,46 -1,6%Gold4.892 -2,0%
DAX schließt knapp unter 25.000-Punkte-Marke -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Gold: The sky is the limit Gold: The sky is the limit
Novo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Kann der Rückkauf den freien Fall stoppen? Novo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Kann der Rückkauf den freien Fall stoppen?
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

17.02.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

New Yorker Konjunkturindex sinkt im Februar leicht

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Februar leicht gesunken. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf plus 7,1. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf plus 10,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 7,7 gelegen.

Fed/Goolsbee: Künftige Zinssenkungen hängen von Inflationsfortschritt ab

Die US-Notenbank kann nach Einschätzung von Austan Goolsbee, Präsident der Chicago Fed, weitere Zinssenkungen vornehmen, sofern sich die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel der Fed zubewegt. "Wir haben einige Fortschritte gesehen, aber wir haben auch einige Warnsignale gesehen, ich möchte noch mehr Informationen bekommen", sagte er am Dienstag in einem Interview mit dem Sender CNBC.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Jan Verbraucherpreise +2,3% gg Vorjahr

Kanada Jan Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,4% gg Vorjahr

Kanada Jan Verbraucherpreise unverändert gg Vm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Dez revidiert auf 104,51 von 104,27

US/NAHB-Hausmarktindex Feb 36 (Jan: 37)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)