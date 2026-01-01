DAX24.568 +0,3%Est505.836 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 +2,4%Nas23.242 -0,8%Bitcoin76.283 +1,0%Euro1,1721 -0,2%Öl60,31 -1,0%Gold4.374 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis: Neues Jahr, neues Glück? -- Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
freenet-Aktie fester: Rückkaufprogramm abgeschlossen freenet-Aktie fester: Rückkaufprogramm abgeschlossen
Asien und KI-Fantasie beflügeln Techsektor-Aktien - AIXTRON, SUSS MicroTech und Infineon steigen Asien und KI-Fantasie beflügeln Techsektor-Aktien - AIXTRON, SUSS MicroTech und Infineon steigen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

02.01.26 13:29 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im November beschleunigt

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat im November zugenommen. Laut einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 3,1 (Oktober: 2,9) Prozent. Gegenüber dem Vormonat nahm die Kreditvergabe um 9 (5) Milliarden Euro zu.

S&P Global: Eurozone-Industrie verstärkt Talfahrt im Dezember

Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone ist im Dezember gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 48,8 (Vormonat: 49,6) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. In der ersten Veröffentlichung wurde ein Wert von 49,2 Zähler genannt. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

S&P Global: Deutsche Industrie beschleunigt Talfahrt im Dezember

Die deutsche Industrie hat im Dezember einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 47,0 von 48,2 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 47,7 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Wer­bung

Trump beendet Einsatz der Nationalgarde in drei Städten

US-Präsident Donald Trump beendet den Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles, Chicago und Portland. Dabei handelt es sich um demokratisch geführte Städte, die sich seit Monaten in Rechtsstreitigkeiten mit dem Weißen Haus befinden. Die Ankündigung des Abzugs erfolgte, kurz nachdem die Trump-Regierung vor dem Supreme Court eine Niederlage in einem Rechtsstreit über Truppeneinsätze in Chicago erlitten hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Dez 50,7 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Nov war 47,8

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez 47,9

Wer­bung

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez PROG: 49,9

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov bei 50,6

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez 50,6 - S&P Global

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov war 50,2 - S&P Global

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)