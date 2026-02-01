DAX24.611 +0,5%Est505.961 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +4,2%Nas22.541 -1,6%Bitcoin57.110 +7,0%Euro1,1811 +0,2%Öl67,20 -0,2%Gold4.922 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Palantir-Aktie mit politischem Gegenwind: Debatte um staatliche Verträge rückt erneut in den Fokus Palantir-Aktie mit politischem Gegenwind: Debatte um staatliche Verträge rückt erneut in den Fokus
Clearway Energy: Hochspannung im Depot! Clearway Energy sichert sich Deals mit Microsoft und Google! Clearway Energy: Hochspannung im Depot! Clearway Energy sichert sich Deals mit Microsoft und Google!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

06.02.26 13:29 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung

EZB: Ökonomen sehen Inflation 2028 bei 2,1 Prozent

Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten Professional Forecasters haben ihre Prognosen für die Inflation im Euroraum in den nächsten beiden Jahren unverändert gelassen und erwarten für 2028 einen leichten Anstieg der Teuerung. Laut dem aktuellen Survey of Professional Forecasters prognostizieren die Experten für 2026 einen Anstieg der Verbraucherpreise von 1,8 (Oktober-Prognose: 1,8). Für 2027 und 2028 werden Raten von 2,0 (2,0) und 2,1 Prozent erwartet.

EZB: KI dämpft Ausblick für Beschäftigung

Die Großunternehmen des Euroraums rechnen nach Erkenntnissen der Europäischen Zentralbank (EZB) mit einer nur schwachen Beschäftigungsentwicklung. Wie die EZB im Ergebnis einer im Vorfeld der jüngsten EZB-Ratssitzung angestellten Umfrage mitteilte, liegt das unter anderem am zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). "Im Fokus standen Kostensenkungen und die zunehmende KI-gestützte Optimierung von Arbeitsprozessen", heißt es in der EZB-Veröffentlichung.

Euro steigt - EZB-Chefin Lagarde dämpft Zinssenkungsspekulationen

Der Euro hat zugelegt, nachdem die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, recht deutlich gemacht habe, dass die EZB die Zinsen als Reaktion auf die Stärke der Währung nicht senken werde, schreibt Chris Turner von ING in einer Research Note. Auf einer Pressekonferenz, nachdem die EZB am Donnerstag die Zinsen unverändert gelassen hatte, sagte Lagarde, der Euro schwanke seit dem Sommer in einer Spanne und die Auswirkungen der Wechselkursaufwertung seit dem letzten Jahr seien in die Projektionen der EZB eingeflossen.

Wer­bung

Trump möchte neuen Atompakt mit Russland

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass die USA nach dem Auslaufen des letzten großen Atomabkommens mit Moskau einen neuen Vertrag über strategische Waffen aushandeln wollen. Er äußerte sich jedoch nicht dazu, wie er die Atomstreitkräfte Russlands, Chinas und der USA in den Monaten oder Jahren, die die Ausarbeitung eines neuen Atomabkommens in Anspruch nehmen könnte, einschränken möchte.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)