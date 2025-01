Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Exporterwartungen sinken im Januar - Trump drückt Stimmung

Die Ifo-Exporterwartungen sind im Januar auf minus 7,3 Punkte von minus 6,1 im Dezember gesunken. Die Industrieunternehmen in Deutschland planen mit rückläufigen Exporten. "Der Jahresauftakt in der Exportwirtschaft fiel ernüchternd aus", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die positive Dynamik im Ausland bleibt für die heimischen Exporteure bisher ohne nennenswerte Wirkung. Die potenziellen Zolldrohungen der neuen Trump-Regierung drücken die Stimmung."

Fed-Politik wirkt immer noch restriktiv

Der US-Arbeitsmarkt scheint sich zu stabilisieren, aber das bedeutet nicht, dass die geldpolitische Haltung der Fed nicht immer noch einen negativen Einfluss auf die Wirtschaft ausübt, schreiben die Analysten von LHMeyer. Dies sollte die Fed in die Lage versetzen, die Zinssätze im Laufe des Jahres weiter zu senken, nachdem sie in dieser Woche wahrscheinlich auf eine Zinssenkung verzichten wird. "Wir gehen davon aus, dass Mitte des Jahres deutlicher wird, dass ein Leitzins von immer noch deutlich über 4,00 Prozent tatsächlich immer noch restriktiv ist", so die Analysten.

Scholz wirft Merz bei Migrationsplänen Verstoß gegen Gesetze vor

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) erneut vorgeworfen, mit seinen Plänen zur Eindämmung der illegalen Migration gegen Gesetze zu verstoßen und auf die Unterstützung der AfD zu setzen. Er sei grundsätzlich bereit zu Gesprächen über die Migrationspolitik, forderte von Merz aber eine Bereitschaft zum Machbaren.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Jan 92 (Dez: 89)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Jan PROGNOSE: 89

