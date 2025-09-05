Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im ersten Halbjahr

Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im ersten Halbjahr 2025 real 0,3 Prozent und nominal 2,4 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im ersten Halbjahr 2024. Den größten realen Umsatzanstieg im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Plus von 2,7 Prozent.

Schweizer Inflation bleibt im August niedrig

Die jährliche Inflationsrate in der Schweiz ist im August auf einem niedrigen Niveau geblieben, während die Zentralbank eine Senkung des Leitzinses auf unter Null in diesem Monat erwägt. Die Verbraucherpreise lagen um 0,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat und damit genauso hoch wie im Juli, teilte das schweizerische Statistikamt mit. Dies liegt innerhalb des Ziels der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die eine Inflation von weniger als 2 Prozent anstrebt.

EZB-Ratsmitglied Villeroy mahnt Unhabhängigkeit der Fed an

Der drohende Verlust der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed ist nach Aussage des EZB-Ratsmitglieds Francois Villeroy de Galhau ein schwerwiegender Rückschlag für Zentralbanken insgesamt und eine Bedrohung der Demokratie. "Der Sieg über die Inflation ist nun gesichert", sagte Villeroy in einer Rede in Wien. "Um diesen Sieg langfristig zu festigen, müssen wir Europäer angesichts der gravierenden Rückschritte der Trump-Regierung die Unabhängigkeit der Zentralbanken verteidigen."

Beige Book zeigt kaum verbesserte Wirtschaftstätigkeit

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in den meisten Distrikten der Federal Reserve nicht verändert oder nur moderat erhöht. Insgesamt hätten die Konsumausgaben im Vergleich zum vorherigen Bericht stagniert oder seien gefallen, weil in vielen Haushalten die Löhne nicht mit den gestiegenen Preisen hätten mithalten können, wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt. Als Negativ-Faktoren seien die wirtschaftliche Unsicherheit und Zölle genannt worden.

US-Regierung stellt Eilantrag beim Obersten Gerichtshof zu Zöllen

Die US-Regierung hat den Obersten Gerichtshof um eine zügige Prüfung ihrer Berufung gegen ein Urteil gebeten, das die globalen Zölle von US-Präsident Donald Trump gekippt hat - und warnte, die Entscheidung schade bereits den laufenden Handelsgesprächen. Der Generalstaatsanwalt der USA, John Sauer, forderte die Richter auf, die Revision zuzulassen und den Fall so weit wie möglich zu beschleunigen, da es von enormer Bedeutung sei, die volle Rechtsgültigkeit der Zölle des Präsidenten schnell zu bestätigen.

Gericht: Blockade von Fördermitteln für Havard verfassungswidrig

Die US-Regierung hat der Harvard-Universität nach dem Urteil einer Bundesrichterin zu Unrecht Forschungsmittel in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar gestrichen und muss diese nun zurückerstatten. Die Richterin kam zu dem Schluss, dass das Vorgehen der US-Regierung gegen die verfassungsmäßigen Rechte von Harvard verstieß. Das Urteil der US-Bezirksrichterin Allison Burroughs aus Massachusetts erging zu einem Zeitpunkt, zu dem Harvard und die Regierung unter Präsident Donald Trump in Gesprächen waren, um die monatelange Drucktaktik der Regierung in Bezug auf Antisemitismus und Diversitätsfragen zu beenden, wie die Regierung es nennt.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Aug Verbraucherpreise +0,2% gg Vorjahr

Schweiz Aug Verbraucherpreise -0,1% gg Vormonat

Schweden 2Q Leistungsbilanz Überschuss 84,5 Mrd SEK

