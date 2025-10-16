Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Beige Book zeigt kaum veränderte Wirtschaftstätigkeit

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit dem letzten Bericht kaum verändert. Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht, meldeten drei Bezirke einen leichten bis mäßigen Anstieg der Wirtschaftstätigkeit, fünf meldeten keine Veränderung, und vier stellten eine leichte Abschwächung fest. Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe war je nach Distrikt unterschiedlich. Die meisten Berichte wiesen jedoch auf schwierige Bedingungen aufgrund höherer Zölle und einer nachlassenden Gesamtnachfrage hin. Die Aussichten für das künftige Wirtschaftswachstum waren je nach Bezirk und Sektor unterschiedlich. In einigen Distrikten verbesserte sich die Stimmung. Ein Distrikt wies auf das Abwärtsrisiko für das Wachstum durch einen längeren Shutdown hin.

Britische Wirtschaft wächst im August wie erwartet

Die britische Wirtschaft ist im August wie erwartet gewachsen. Wie die Statistikbehörde ONS mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 1,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Wachstumsraten von 0,1 und 1,3 Prozent prognostiziert. Im Schnitt der drei Monate bis August stieg das BIP um 0,3 Prozent gegenüber den vorangegangenen drei Monaten und um 1,5 Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden war ein Dreimonatsrate von 0,3 Prozent. Die Industrieproduktion erhöhte sich im August um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten ein Plus von 0,1 Prozent prognostiziert. Das vorläufig für Juli gemeldete Minus von 0,9 Prozent wurde auf 0,4 Prozent revidiert. Die Handelsbilanz wies ein Defizit von 21,2 (Juli: 20,6) Milliarden Pfund auf.

Trump: Indien plant Aussetzung der Ölkäufe aus Russland

Indien plant laut US-Präsident Donald Trump, den Kauf von russischem Öl auszusetzen. Dies habe ihm Indiens Premierminister Narendra Modi mitgeteilt. "Er hat mir versichert, dass kein Öl mehr aus Russland gekauft wird. Vielleicht ist das eine Eilmeldung", sagte Trump am Mittwoch im Oval Office. Trump äußerte sich frustriert über den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den langwierigen Prozess zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. "Wenn Indien kein Öl kauft, wird es viel einfacher", sagte Trump. "In kurzer Zeit werden sie kein Öl mehr aus Russland kaufen." Trump sagte, er gehe davon aus, dass Indien die Käufe aus Russland wieder aufnehmen werde, wenn der Krieg vorbei sei.

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Aug -0,9% (PROG: +0,3%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Aug +1,6% gg Vj

