Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Berater und Senatoren alarmiert wegen Ermittelung gegen Powell - Kreise

Von Brian Schwartz, Meridith McGraw, Josh Dawsey und Nick Timiraos

DOW JONES--Einige Regierungsbeamte und Verbündete der US-Regierung von Präsident Donald Trump haben sich besorgt geäußert, dass die strafrechtlichen Ermittlungen des Justizministeriums gegen den Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, die Nominierten des Präsidenten im Senat gefährden und die Finanzmärkte erschüttern könnten.

Williams sieht vorerst keinen Handlungsbedarf bei den Leitzinsen

Die US-Leitzinsen befinden sich nach Einschätzung des Präsidenten der New Yorker Fed, John Williams, vor der ersten Sitzung der Notenbank im Jahr 2026 auf einem angemessenen Niveau. Williams deutete damit an, dass er und andere Notenbanker in diesem Monat keine Eile bei weiteren Zinssenkungen haben dürften. In einer Rede vor dem Council on Foreign Relations in New York erklärte Williams am Montagabend, dass sich der Arbeitsmarkt in den vergangenen zwölf Monaten abgekühlt habe.

Trump: USA verhängen 25 Prozent Zoll für Länder mit Iran-Geschäften

Die USA werden einen Zoll von 25 Prozent für jedes Land erheben, das Geschäfte mit dem Iran tätigt. Dies kündigte US-Präsident Donald Trump am Montag an. Damit erhöht er den Druck auf den Staat mit den weiter anhaltenden Protesten gegen die dortige Regierung. "Mit sofortiger Wirkung wird jedes Land, das Geschäfte mit der Islamischen Republik Iran macht, einen Zoll von 25 Prozent auf sämtliche mit den Vereinigten Staaten von Amerika getätigten Geschäfte zahlen", schrieb Trump auf Truth Social.

Militärexperten kritisieren Trumps Grönland-Vorstoß

Die Behauptung von US-Präsident Donald Trump, dass die USA Grönland besitzen müssten, um ihre dortige Verteidigung auszubauen, widerspricht nach Aussage von Experten einer jahrzehntelangen Politik. Zudem untergrabe dies die Abschreckung des weltweiten Netzes von Stützpunkten und Allianzen, sagten ehemalige amerikanische Militär- und Diplomatievertreter.

Japans Premierministerin erwägt Unterhaus-Auflösung und -Neuwahlen - Zeitung

Japans Premierministerin Sanae Takaichi erwägt einem Zeitungsbericht zufolge die Auflösung des Unterhauses zu Beginn der für den 23. Januar geplanten ordentlichen Parlamentssitzung. Dies berichtet die Zeitung Yomiuri mit Verweis auf Regierungskreise. Eine daraus resultierende Unterhauswahl dürfte dem Bericht zufolge im Februar stattfinden.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Dez 2,8% - CBS

Niederlande Inflationsrate Nov war 2,9% - CBS

Japan/Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 3,674 Bill JPY (PROG: Überschuss 3,66 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 3,674 Bill JPY; +10,0% gg Vj

January 13, 2026 03:02 ET (08:02 GMT)