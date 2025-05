ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 19. Mai

Krypto-Integration in Alltagsprodukte: Nutzungsmöglichkeiten von Bitcoin und Co. im täglichen Leben nehmen zu

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Robinhood To Acquire Canada's WonderFi For $178M All-Cash Deal

Robinhood to acquire Canada’s WonderFi for $179M in global crypto push

Robinhood Shares Jump Nearly 10% Following Acquisition Deal For WonderFi: What's Going On?

Robinhood Doubles Down on Crypto With WonderFi Buyout, Stock Jumps 9%

This Is What Whales Are Betting On Robinhood Markets

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

Heute im Fokus

Rheinmetall auf 'Equity Long Ideas'-Liste der DZ Bank. eToro-Aktie mit Megastart an der Börse. United Internet will 1&1-Anteil ausbauen. Scout24 nun erstmals bester DAX-Aufstiegskandidat. Warnstreik am DHL-Drehkreuz Leipzig. Trump fordert: Apple-Produktion in Indien nur für dortigen Markt. DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn. Rio Tinto investiert Milliardensumme in Wasserkraftwerk in Québec.