OSRAM-Aktien sacken nachbörslich ab, ams-Papiere schießen hoch: ams scheitert mit Angebot für OSRAM

ams konnte nicht genügend OSRAM-Aktionäre von seinem 4,5 Milliarden Euro schweren Angebot überzeugen, wie das Unternehmen aus Premstätten bei Graz am Freitag einräumte. Die Österreicher hatten gefordert, dass ihnen mindestens 62,5 Prozent der OSRAM-Anteile angedient würden. Tatsächlich nahmen nur 51,6 Prozent die Offerte an, die am Dienstag ausgelaufen war, oder verkauften ihre Aktien direkt an ams.

ams ist allerdings mit 19,99 Prozent inzwischen größter Aktionär von OSRAM und gibt den Plan einer Übernahme noch nicht auf. "Mit der Unterstützung der ams-Aktionäre prüft ams strategische Optionen, um die Akquisition von OSRAM, die ein stärkeres kombiniertes Unternehmen schafft, auf Basis seiner Aktionärsposition weiter zu verfolgen", hieß es in der Mitteilung.

Die OSRAM-Papiere verlieren nachbörslich auf der Plattform tradegate derzeit 5,57 Prozent auf 38,01 Euro. Die ams-Papiere legen bei Tradegate nach Handelsschluss dagegen zwischenzeitlich 9,32 Prozent zu auf 44,00 Euro.

München (Reuters)

Bildquellen: OSRAM, ah