DAX25.098 +0,8%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,4%Nas23.662 +0,5%Bitcoin78.246 -2,4%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,24 -0,5%Gold4.446 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Amazon 906866 SAP 716460 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Wall Street nach Rekord uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Aktien von Chevron und ExxonMobil dreht ins Minus: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu Aktien von Chevron und ExxonMobil dreht ins Minus: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer zieht wegen mRNA-Patenten vor US-Gericht Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer zieht wegen mRNA-Patenten vor US-Gericht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Ukraine-Gespräche unter Beratern fortgesetzt

07.01.26 16:24 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Nach dem Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen in Paris über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine haben Kiewer Vertreter und internationale Sicherheitsberater die Gespräche fortgesetzt. Im Mittelpunkt standen Parameter für Sicherheitsgarantien, die Eindämmung der russischen Aggression und logische weitere Schritte im Friedensprozess, wie der ukrainische Unterhändler und Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, mitteilte. Details nannte er nicht.

Wer­bung

Das ukrainische Team beriet demnach mit Sicherheitsberatern Frankreichs, Großbritanniens, Deutschlands, Italiens, Polens und der Türkei unter Beteiligung der USA, der Nato und der EU.

Selenskyj erwartet Beratung von Territorialfrage

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der am Mittwoch nicht mehr in Paris war, erwartete, dass es in einer weiteren Verhandlungsrunde mit US-Vertretern um die schwierigsten Fragen eines Kriegsendes gehen werde. Er nannte dabei das von russischen Truppen besetzte Kernkraftwerk Saporischschja und Gebietsfragen. Er habe das ukrainische Team auch angewiesen, mögliche Treffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs der Ukraine, europäischer Staaten und der USA zu besprechen.

Der von Selenskyj zu seinem neuen Kanzleichef ernannte Kyrylo Budanow erklärte in sozialen Medien, dass die nicht alle Details der Verhandlungen öffentlich gemacht werden könnten. Es seien aber greifbare Ergebnisse erreicht worden.

Wer­bung

Bei dem Treffen am Dienstag hatten Frankreich, Großbritannien und die Ukraine eine Erklärung unterzeichnet, die Einsatz ausländischer Truppen in dem angegriffenen Land eine Grundlage gibt. Für Deutschland stellte Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag erstmals die Beteiligung der Bundeswehr an einer Friedenssicherung in Aussicht

- nicht in der Ukraine selbst, aber auf Nato-Boden nahe der Grenze./ksr/DP/jha