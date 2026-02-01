DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -1,0%Nas23.292 +1,1%Bitcoin59.123 -0,9%Euro1,1918 +0,9%Öl69,09 +1,5%Gold5.071 +2,3%
Ukraine kann auf EU-Hilfe für Ausbildungsstützpunkte hoffen

09.02.26 18:43 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Ukraine kann bei der geplante Modernisierung von Ausbildungszentren für ihre Streitkräfte auf Unterstützung der EU hoffen. Bei einem EU-Verteidigungsministertreffen an diesem Mittwoch sollten Optionen für zwei Einrichtungen im Westen des von Russland angegriffenen Landes besprochen werden, sagte eine ranghohe EU-Beamtin in Brüssel. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas werde um politische und finanzielle Unterstützung für das Projekt bitten.

Zudem soll es bei dem Ministertreffen den Angaben zufolge auch um die Frage gehen, wie die EU nach einem möglichen Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland die Überwachung des Waffenstillstands unterstützen könnte. Ein federführend von den USA erarbeitetes Konzept sieht vor, die etwa 1.200 Kilometer lange Kontaktlinie vor allem mit unbemannten Hightech-Systemen zu bewachen. Dabei würde es sich zum Beispiel um Drohnen, aber auch um bodengestützte Systeme handeln. Eine große Truppenpräsenz direkt an der Kontaktlinie wäre dann vermutlich nicht erforderlich./aha/DP/jha