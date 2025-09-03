DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.457 -0,4%Euro1,1652 -0,1%Öl67,14 -0,4%Gold3.530 -0,8%
Ukraine-Unterstützer beraten über Sicherheitsgarantien

04.09.25 05:49 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Die in der sogenannten Koalition der Willigen vereinten Unterstützerländer der Ukraine beraten am Donnerstag (10.00 Uhr) in Paris über Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand. Unter dem Vorsitz von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und des britischen Premiers Keir Starmer werde das von den rund 30 Ländern erarbeitete Konzept weiter konkretisiert, hieß es aus dem Élysée-Palast. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an den Beratungen per Videoschalte teil.

Dabei gehe es um eine Stärkung der ukrainischen Armee, das Entsenden von Bodentruppen zur Absicherung eines Friedens in der Ukraine sowie um die Einbindung der USA in die Sicherheitszusagen an das von Russland angegriffene Land, hieß es weiter. Im Anschluss an die Beratungen soll US-Präsident Donald Trump per Telefon informiert werden, wie der Élysée-Palast mitteilte.

Bei dem Treffen will die Koalition auch über Konsequenzen für Russland beraten, weil das Land sich hartnäckig einer Friedenslösung verweigere und seinen Angriffskrieg fortsetze. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sollte bereits am Mittwochabend von Macron zu Beratungen im Élysée-Palast empfangen werden. Konkrete Ansagen dazu, welches Land sich auf welche Weise und mit welchen militärischen Mitteln an den Sicherheitsgarantien beteiligt, werden in Paris nicht erwartet./evs/DP/jha