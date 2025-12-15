DAX24.274 +0,4%Est505.758 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 +1,2%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.273 +1,5%Euro1,1749 +0,1%Öl60,79 -0,7%Gold4.329 +0,6%
Ukrainische Medien: Gesprächsrunde mit USA in Berlin beendet

15.12.25 14:57 Uhr

BERLIN/KIEW (dpa-AFX) -

Ukrainische Medien: Gesprächsrunde mit USA in Berlin beendet

Die jüngste Verhandlungsrunde zwischen den USA und der Ukraine über einen Friedensplan ist nach ukrainischen Angaben in Berlin beendet worden. Das meldeten das Nachrichtenportal "Ukrajinska Prawda" und die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine unter Berufung auf Dmytro Lytwyn, einen Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Der Staatschef habe selbst an dem Treffen teilgenommen, das am Vormittag im Bundeskanzleramt begonnen hatte. Die US-Abordnung wurde vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführt, ihr gehört auch Jared Kushner an, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.

Beide Seiten hatten schon am Sonntag mehrere Stunden lang verhandelt. Witkoff äußerte sich im Anschluss positiv. Es seien "viele Fortschritte" erzielt worden, schrieb er auf der Plattform X. Der 20-Punkte-Friedensplan, Wirtschaftsthemen und andere Fragen seien intensiv erörtert worden. Über welche Vorschläge beide Seiten im Detail verhandelten, war öffentlich zunächst nicht bekannt. Russland nimmt nicht an den Gesprächen teil.

Selenskyj wird heute zudem von Kanzler Friedrich Merz (CDU) empfangen. Am Abend steht dann ein europäisches Spitzentreffen unter anderem mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer an./fko/DP/mis