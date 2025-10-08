Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 569,72 USD.

Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 569,72 USD. In der Spitze legte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 572,11 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 557,07 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 66.301 Ulta Beauty-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 572,11 USD erreichte der Titel am 08.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 0,42 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2025 Kursverluste bis auf 309,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Ulta Beauty im vergangenen Quartal 2,79 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 24,46 USD im Jahr 2026 aus.

