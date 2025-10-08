Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty gewinnt am Mittwochnachmittag

So bewegt sich Ulta Beauty

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 561,28 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 561,28 USD. Bei 561,50 USD erreichte die Ulta Beauty-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 557,07 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.950 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 567,99 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,20 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 309,02 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 44,94 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 28.08.2025 lud Ulta Beauty zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS lag bei 5,78 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Den erwarteten Gewinn je Ulta Beauty-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 24,46 USD fest.

