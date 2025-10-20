Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag stärker
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 541,19 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 541,19 USD. Kurzfristig markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 542,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 539,63 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.780 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 572,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 5,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2025 auf bis zu 309,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Ulta Beauty-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,78 USD, nach 5,30 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 2,79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. USD umgesetzt.
Den erwarteten Gewinn je Ulta Beauty-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 24,47 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
