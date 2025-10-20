DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.342 +1,1%Top 10 Crypto14,94 +0,6%Nas22.991 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,51 -1,4%Gold4.346 +2,3%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Ulta Beauty im Fokus

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag stärker

20.10.25 16:08 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag stärker

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 541,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
457,00 EUR 1,30 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 541,19 USD. Kurzfristig markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 542,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 539,63 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.780 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 572,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 5,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2025 auf bis zu 309,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Ulta Beauty-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,78 USD, nach 5,30 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 2,79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Ulta Beauty-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 24,47 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
