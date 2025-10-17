Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Ulta Beauty hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Ulta Beauty-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 537,27 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Ulta Beauty-Aktie bewegte sich um 20:02 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 537,27 USD. Bei 541,30 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Ulta Beauty-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 535,69 USD aus. Bei 536,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 56.680 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 572,11 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2025 (309,02 USD). Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 42,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Ulta Beauty-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 28.08.2025 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 5,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2,55 Mrd. USD eingefahren.
Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
