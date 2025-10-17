Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Freitagnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 540,61 USD.

Um 15:49 Uhr ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 540,61 USD. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 540,61 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 536,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 14.699 Ulta Beauty-Aktien.

Bei 572,11 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 5,83 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2025 auf bis zu 309,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,84 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD gegenüber 5,30 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 24,47 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen