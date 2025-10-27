Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty schiebt sich am Montagabend vor

Blick auf Ulta Beauty-Kurs

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 523,71 USD zu.

Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 19:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 523,71 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 531,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 523,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 58.108 Stück.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 572,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 309,02 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 28.08.2025 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD gegenüber 5,30 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Ulta Beauty im vergangenen Quartal 2,79 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

