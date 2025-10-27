Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Montagnachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Ulta Beauty legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 524,34 USD.

Die Ulta Beauty-Aktie konnte um 15:48 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 524,34 USD. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 531,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 523,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 24.016 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 572,11 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 9,11 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 309,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2025). Mit einem Kursverlust von 41,06 Prozent würde die Ulta Beauty-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 28.08.2025. Das EPS lag bei 5,78 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 24,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

